Eishockey: Deutschland gewinnt Relegation gegen Kasachstan

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM im kanadischen Ottawa den Klassenerhalt geschafft. In einem intensiven Relegationsspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter mit 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) gegen Kasachstan durch und feierte somit den Verbleib in der höchsten Wettbewerbsklasse.

In einer spannenden Partie gingen die Kasachen zunächst in Führung, die deutsche Antwort folgte jedoch postwendend nur acht Sekunden später durch Maxim Schäfer (5.). Auch in der Folge bewies die DEB-Auswahl Moral. Zunächst erarbeitete Kasachstan sich eine Zwei-Tore-Führung (18., 23.), dann glichen erneut Schäfer (24.) und Edwin Tropmann (25.) innerhalb von 21 Sekunden aus. Julius Sumpf erzielte mit der erstmaligen Führung für Deutschland auch den Siegtreffer (45.).

Die DEB-Auswahl hatte das Viertelfinale mit vier Niederlagen klar verpasst, als Gruppenletzter ging es wie im Vorjahr in die Relegation. Im Vorjahr reichte ein dramatischer Sieg gegen Norwegen für den Verbleib in der Top Division.