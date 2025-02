Eishockey: Finnland holt Sieg gegen Schweden

Finnlands Eishockeystars haben beim "4 Nations Face-Off" den ersten Sieg gefeiert und damit seine Chance auf die Finalteilnahme gewahrt. Im europäischen Duell gewannen die Finnen am Samstag gegen Schweden mit 4:3 nach Verlängerung, in Montreal entschied Mikael Granlund von den Dallas Stars das Spiel mit seinem Treffer in der Overtime. Am Abend folgt, ebenfalls im Bell Centre von Montreal, der Klassiker zwischen den USA und Kanada.

Vor diesem Topspiel geht es eng zu beim Vier-Länder-Turnier. Die USA führen die Tabelle mit drei Punkten an. Kanada, Finnland und Schweden haben jeweils zwei Zähler auf dem Konto. Die besten Zwei spielen am 20. Februar den Sieger aus. Schon vor dem nordamerikanischen Duell steht fest, dass am letzten Spieltag alle Teams theoretische Chancen auf dieses Finale haben werden: Am Montag zieht das Turnier nach Boston um, dort spielen dann Kanada gegen Finnland und die USA gegen Schweden.

Der "4 Nations Face-Off" gilt als Mini-Olympia oder auch als Vorspiel zu den Winterspielen in Mailand. Zwar fehlt die deutsche Mannschaft mit Superstar Leon Draisaitl genau wie Weltmeister Tschechien. Dennoch treffen erstmals seit dem World Cup 2016 wieder die Besten der Besten im Eishockey aufeinander, nachdem Olympiagold 2018 und 2022 ohne NHL-Profis ausgespielt worden war.