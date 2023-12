Eishockey-Frauen mit Auftaktpleite bei 5-Nationen-Turnier

Anzeige

Das deutsche Eishockey-Nationalteam der Frauen hat zum Auftakt des 5-Nationenturnier-Turnier in Falun eine Niederlage kassiert. Die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod verlor am Mittwoch gegen die schwedischen Gastgeberinnen mit 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). Schon am Donnerstag (15.30 Uhr) steht das Duell mit dem Olympia-Dritten Finnland an.

Luisa Welcke (32.) und Tabea Botthof (40.) brachten das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der Lugnets Ishall zwar auf 2:1 und 3:2 heran, im Schlussdrittel fehlte dann aber das nötige Glück im Abschluss. Die DEB-Auswahl trifft in einem straffen Programm bis Samstag noch auf den Weltranglistendritten Schweiz sowie Tschechien. Das Turnier in Schweden soll als optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im kommenden April in den USA dienen.

Im Eröffnungsspiel am Nachmittag hatten die Tschechinnen die Schweiz mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) besiegt.