Eishockey: Memmingen gewinnt sechsten Meistertitel

Die Eishockey-Frauen der Memmingen Indians haben zum dritten Mal in Folge den Meistertitel gewonnen. Das Team um die Nationalmannschaftskapitänin Daria Gleißner setzte sich im dritten Play-off-Finale der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) gegen HK Budapest dank eines furiosen Schlussdrittels mit 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) durch und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:0 für sich.

Antje Sabautzki (2.), Theresa Knutson (45.) und Nationalspielerin Nicola Hadraschek-Eisenschmid (55./59.) erzielten die Tore für die Gastgeberinnen, die zum insgesamt sechsten Mal triumphierten. Die ersten beiden Spiele in Ungarn hatte Memmingen mit 2:0 und 3:2 gewonnen. Für Budapest, nach fünf Titeln in der multinationalen Liga EWHL erstmals in der DFEL dabei, trafen Madeline Leidt (6.) und Une Bjelland Strandborg (18.).

Der Hauptrundensieger Memmingen hatte sich im Halbfinale gegen die Mad Dogs Mannheim durchgesetzt, die Ungarinnen hatten die Eisbären Berlin ausgeschaltet.