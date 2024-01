Eishockey-Weltverband schließt Israel aus

Anzeige

Israel ist vom Eishockey-Weltverband IIHF aus Sicherheitsgründen vorerst von allen Weltmeisterschaften ausgeschlossen worden. Das teilte die IIHF mit und begründete die Entscheidung damit, alle Teilnehmer an IIHF-Wettbewerben schützen zu wollen. Der Ausschluss gilt, bis "die Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer (einschließlich der israelischen Teilnehmer) gewährleistet werden kann", hieß es.

Der IIHF-Rat habe die Entscheidung nach "sorgfältiger Abwägung und auf der Grundlage einer Risikobewertung, Gesprächen mit den teilnehmenden Ländern und Diskussionen mit den Gastgebern getroffen", gab der Weltverband bekannt.

Die israelische Männer-Nationalmannschaft hätte Ende April in der serbischen Hauptstadt Belgrad an der Division II teilgenommen, der dritthöchsten internationalen Spielklasse. Die Frauen-Auswahl Israels wäre im März im estnischen Kohtla-Järve in der Gruppe B der Division III an den Start gegangen.