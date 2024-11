Eishockey: WM-Generalprobe in Düsseldorf

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet ihre Generalprobe auf dem Weg zur WM in Schweden und Dänemark in Düsseldorf. Am 4. Mai bekommt es das Team von Bundestrainer Harold Kreis im letzten Vorbereitungsspiel in der Arena des Altmeisters DEG mit den USA zu tun. "Wir treffen auf einen Gegner, der so kurz vor der WM mit einem starken Kader anreisen und uns damit alles abfordern wird", sagte Kreis.

Zuvor sind am 10. und 12. April in Regensburg Weltmeister Tschechien und am 26. April in Rosenheim Österreich zu Gast. Zudem stehen zwei Auswärtsspiele in der Slowakei (17. und 19. April) sowie eine Partie in Österreich (24. April) auf dem Programm. Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am 10. Mai in Herning gegen Ungarn. Weitere Vorrundengegner sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Dänemark.