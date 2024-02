Fünfländerturnier: DEB-Frauen unterliegen auch Schweden

Anzeige

Die deutschen Eishockeyfrauen bleiben beim Fünfländerturnier im tschechischen Liberec ohne Punktgewinn. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod verlor 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen Schweden und wird das Turnier als Letzter beenden. Das steht nach der dritten Niederlage bereits vor dem Abschluss gegen Finnland am Sonntag (11.00 Uhr) fest. Ein eigener Treffer gelang der Mannschaft bislang lediglich beim 1:7 gegen Gastgeber Tschechien am Donnerstag.

Der Nationenvergleich ist die letzte Maßnahme vor der WM in Utica/USA (3. bis 14. April). Dort trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) erneut auf die Schwedinnen. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B sind China, Japan und Dänemark. In den USA feierten die deutschen Frauen im Jahr 2017 ihr bisher bestes WM-Ergebnis. Bei der Endrunde in Plymouth/Michigan erreichte das DEB-Team Platz vier.