Hirntumor-Diagnose im Januar: Eishockey-Torwart Dalgic tot

Es sollte der "Save of his Life" werden, doch am Ende erwies sich der Gegner als übermächtig: Eishockey-Torwart Jan Dalgic vom Oberligisten Hannover Indians ist tot. Dalgic hatte an seinem 25. Geburtstag am 4. Januar dieses Jahres die Diagnose Hirntumor erhalten, am Samstag gab sein Verein den Tod des Spielers bekannt.

"Wir haben die traurige Pflicht, Euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist", teilten die Hannover Indians in den Sozialen Medien und auf ihrer Homepage mit: "Die Indians trauern um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, das eigentlich gerade erst begonnen hatte."

Nach der OP hatte sich Dalgic Ende Januar bei Instagram noch mit einer mutmachenden Botschaft gemeldet. "Ich kann euch reinen Gewissens sagen, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist", teilte er seinerzeit mit - wenige Monate später war der Tumor zurück.