Kreis lässt TV-Kameras in die Eishockey-Kabine

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis lässt erstmals Fernsehkameras in die Kabine der deutschen Nationalmannschaft. Beim Deutschland Cup in Landshut (7. bis 10. November) gewährt der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) dem TV-Partner Telekom exklusiven Zugang und den Zuschauern besondere Einblicke. "Es ist zeitgemäß, sich noch mehr dem Publikum zu öffnen", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Donnerstag, "wir sind eine sehr authentische Sportart, das gibt den Leuten einen noch tieferen Eindruck. Ich finde es sehr, sehr gut."