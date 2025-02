Kreis und Künast besuchen deutsche NHL-Profis

Zweieinhalb Monate vor der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark statten Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast den deutschen Nationalspielern in der NHL einen Besuch ab. Wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte, brechen Kreis und Künast am Samstag nach Nordamerika auf.

"Die Reise ist als Entgegenkommen und Respekt unsererseits für die Leistungen, die die Spieler in Übersee vollbringen, zu sehen", sagte Künast, "zumal die persönliche Gesprächsebene unersetzlich ist, gerade auch vor den beiden Großereignissen Olympia 2026 und WM 2027, an denen naturgemäß viel Interesse besteht."

Binnen zehn Tagen ist das Duo bei fünf NHL-Spielen zu Gast, weilt dabei in Tampa, Detroit, Ottawa und Montreal. Damit treffen Kreis und Künast unter anderem auf die Nationalspieler Moritz Seider (Detroit) und Tim Stützle (Ottawa). Topstar Leon Draisaitl ist mit Edmonton in der kommenden Woche in Tampa zu Gast.

"Uns ist wichtig, über eine direkte und offene Gesprächsebene zu verfügen. Dabei geben wir Informationen über unsere Verbandsarbeit und -Ziele und nehmen wertvolles Feedback unserer Gesprächspartner mit", sagte Kreis auch im Hinblick auf die Heim-WM 2027.