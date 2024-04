Nach Testspiel-Niederlagen: DEB-Team will sich steigern

Anzeige

Nach den Niederlagen im Testspiel-Doppelpack gegen den WM-Gastgeber Tschechien sieht Bundestrainer Harold Kreis noch Arbeit für seine Eishockey-Nationalmannschaft. Die Spieler hätten "teilweise etwas Mühe mit dem Tempo der Tschechen" gehabt, sagte Kreis nach dem 2:4 im zweiten Duell in Karlsbad. Das erste Spiel hatte Deutschland mit 0:3 verloren. In der nächsten Phase der WM-Vorbereitung sei es das Ziel, "dass die Mannschaft immer mehr zusammenfindet und spielerisch zusammenwächst."

Am Dienstag kommen die Vizeweltmeister in Augsburg erneut zusammen. "Ein paar Spieler werden dazustoßen", sagte Kreis und kündigte Gespräche an: "Und dann schauen wir, wie die Mannschaft in Phase zwei aussieht." Am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (17.00) testet die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) jeweils gegen die Slowakei.

Kapitän Moritz Müller wollte den Niederlagen gegen die "sehr starke tschechische Mannschaft" nicht zu viel Bedeutung beimessen. "Für uns war es ein erstes Zusammenkommen, und wir wollten ein taktisches Verständnis für unser Spiel bekommen", sagte der Verteidiger der Kölner Haie. Das Team könne einige Lehren ziehen.

"Es war in beiden Spielen zu sehen, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben", sagte Müller: "Wir müssen schneller spielen und auch auf diesem Level gedankenschneller sein."

Bei der Weltmeisterschaft in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) bekommt es Deutschland in der Gruppenphase mit den USA, Schweden, der Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen zu tun.