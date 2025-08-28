Nach 1111 DEL-Spielen: Gogulla wechselt in die zweite Liga

Der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Philip Gogulla setzt seine Karriere in der zweiten Liga fort. Nach 1111 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterschrieb der 38-Jährige einen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen in der DEL2, der zunächst bis Anfang November befristet ist. Gogulla, der zwischen 2006 und 2017 158 Länderspiele bestritt und an zehn Weltmeisterschaften teilnahm, hatte nach dem Abstieg mit der Düsseldorfer EG keinen neuen Vertrag erhalten.

Der Stürmer trainierte bei den Fischtown Pinguins mit, ehe sich Krefeld bei ihm meldete. Der ehemalige DEL-Klub reagierte damit auf verletzungsbedingte Ausfälle. Auf die DEG, bei der er zuletzt als Kapitän aufgelaufen war, trifft er in der zweiten Liga am 10. Oktober im rheinischen Derby in Krefeld. Doch schon zuvor sehen sich beide Teams auch in der Vorbereitung.

"Grundsätzlich möchte man als Eishockeyspieler immer Eis unter den Kufen haben", sagte Gogulla: "Ich freue mich über die Gelegenheit, mich hier zu präsentieren." Der gebürtige Düsseldorfer hatte zudem für die Kölner Haie und Red Bull München in der DEL gespielt. Außerdem versuchte er es 2009/10 in den USA, schaffte den Sprung in die NHL aber nicht.