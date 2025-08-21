Saisonauftakt für DEB-Frauen: Von Füssen nach Albertville

Für die deutschen Eishockeyfrauen beginnt die Olympiasaison mit einem Vier-Nationen-Turnier im französischen Albertville. Vom 28. bis 30. August trifft die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod dort auf Japan, Ungarn (beide 16.00 Uhr) und die Gastgeberinnen (14.15). Zuvor steht für den WM-Viertelfinalisten ein Trainingslager in Füssen auf dem Programm.

"Unsere Spielerinnen haben über den Sommer intensiv gearbeitet und kommen mit einem hohen Fitnesslevel und viel positiver Energie in den ersten Lehrgang. In den Eiseinheiten in Füssen werden wir gezielt an unserer Struktur und Taktik arbeiten", sagte MacLeod. Das Team solle "sowohl On- als auch Off-Ice mit hoher Intensität trainieren". 25 Spielerinnen sind dabei.

Die Frauen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatten sich im Frühjahr beim Qualifikationsturnier in Bremerhaven erstmals seit 2014 wieder ein Olympia-Ticket gesichert und treten bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo an.