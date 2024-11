Sieg in England: Eisbären peilen Viertelfinale an

Die Eisbären Berlin haben die Tür zum Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) aufgestoßen. Der deutsche Eishockey-Meister gewann am Mittwoch das umkämpfte Achtelfinal-Hinspiel bei den Sheffield Steelers in England mit 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) und geht mit einem Vorteil in das zweite Duell am kommenden Dienstag in der Hauptstadt. Berlin steht erstmals seit acht Jahren wieder in die K.o.-Phase des Europacups.

Die Steelers aus dem eher eishockeyfernen England sind ein durchaus kompliziertes Los, vor allem in eigener Halle präsentierte sich das konterstarke Team bislang konkurrenzfähig und gewann in der Gruppenphase alle drei Heimspiele. Vor knapp 9000 Zuschauern in der stimmungsvollen Sheffield Arena entwickelte sich am Mittwoch ein Schlagabtausch, Zach Boychuk (19.), Mitch Reinke (22.), Ty Ronning (28.), Blaine Byron (44.) und Leonhard Pföderl (57.) trafen für Berlin. Mark Simpson (24.), Samuel Trembley (34.) und Dominic Cormier (40.) glichen zwischenzeitlich für die Gastgeber aus.

Der deutsche Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hatte bereits am Dienstag sein Hinspiel gegen den schwedischen Meister Skelleftea AIK mit 5:0 gewonnen. Die Straubing Tigers dagegen unterlagen in eigener Halle dem Schweizer Meister ZSC Lions Zürich mit 2:4. Der Sieger dieses Duells würde im Viertelfinale auf Berlin treffen.