Start in Olympiasaison: DEB-Frauen siegen

Die deutschen Eishockeyfrauen sind erfolgreich in die Olympiasaison gestartet. Beim Vier-Nationen-Turnier im französischen Albertville gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod sein Auftaktmatch gegen Japan 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Bei der WM im April hatte Deutschland noch gegen die Japanerinnen verloren, bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina im Februar kommt es erneut zum direkten Aufeinandertreffen.

Franziska Feldmeier erzielte im Schlussviertel die zwischenzeitliche Führung für den WM-Viertelfinalisten. Vor der Partie hatten die 25 Spielerinnen der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DHB) noch ein Trainingslager in Füssen absolviert.

Am Freitag (16.00 Uhr) geht es für die DEB-Frauen gegen Ungarn weiter. Samstag (14.15 Uhr) folgt das abschließende Duell gegen die Gastgeberinnen.