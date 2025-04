WM-Vorbereitung: Dritte Niederlage für die DEB-Auswahl

Vierter Test, dritte Niederlage: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt ohne zahlreiche Stammspieler in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark noch nicht in Schwung. Im zweiten Länderspiel in der Slowakei verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag 0:4 (0:1, 0:3, 0:0). Das erste Duell 24 Stunden zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) dank eines Doppelpacks von Alexander Ehl mit 3:2 gewonnen. Zum Auftakt hatte es zwei Pleiten gegen Weltmeister Tschechien (0:7, 0:1) gegeben.

In Piestany war die deutsche Mannschaft zum vierten Mal mit 0:1 in Rückstand geraten, als Andrej Kukuca gerade mit dem Ablauf einer deutschen Strafzeit nach einem Wechselfehler traf (5.). Das vermeintliche 0:2 durch Patrik Hrehorcak (23.) wurde nach Videobeweis, den Kreis gefordert hatte, wegen hohen Stocks aberkannt. Die effektiven Slowaken erhöhten dennoch in Überzahl durch Maxim Cajkovic (30.) und noch vor der zweiten Drittelpause mit einem Doppelschlag erneut von Kukuca (35.) und Cajkovic (37).

Ein "sehr intensives, enges und hartes Spiel" hatte Co-Trainer Alexander Sulzer erwartet und gefordert: "Wie müssen sauber strukturiert und geradlinig nach vorne spielen." Das gelang nur ein Drittel lang. Nicht dabei war der Straubinger Elis Hede, der am Mittwoch von einem Puck im Gesicht getroffen worden und vorzeitig abgereist war. Im Tor bekam der Bremerhavener Maximilian Franzreb seine zweite Chance, sah aber bei einigen Gegentoren nicht gut aus. Nach zwei Dritteln hatte der künftige Mannheimer eine Fangquote von 50 Prozent.

In der zweiten von drei Phasen der WM-Vorbereitung fehlen Kreis noch fast zwei Dutzend Stammkräfte, die in den Play-offs der DEL, in Nordamerika und in der Schweiz im Einsatz sind oder Blessuren auskurieren. Zur dritten Phase mit zwei Spielen gegen Österreich (24. und 26. April) wird es deutliche Veränderungen im Kader geben.

Am 4. Mai steigt in Düsseldorf die WM-Generalprobe gegen die USA. Die Weltmeisterschaft beginnt für die DEB-Auswahl am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.