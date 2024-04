WM-Vorbereitung: Hungerecker für Fleischer nachnominiert

Anzeige

Kurz vor dem Start in die WM-Vorbereitung hat Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis noch einen personellen Wechsel vorgenommen. Für den erkrankten Nürnberger Tim Fleischer nominierte der Chefcoach des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) den Schwenninger Stürmer Phil Hungerecker nach.

Die Nationalmannschaft trifft sich am Montagnachmittag in Nürnberg, um die Reise zu den ersten beiden Testspielen in Karlsbad/Tschechien anzutreten. Dort trifft das Kreis-Team am Donnerstag und Samstag (jeweils 17.10 Uhr/MagentaSport) auf WM-Gastgeber Tschechien. Danach stehen sechs weitere Länderspiele auf dem Programm, ehe Vize-Weltmeister Deutschland am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei in das Turnier startet.