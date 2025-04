WM-Vorbereitung: Kreis nimmt drei Änderungen vor

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat seinen Kader für die zweite Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark verstärkt. Für den angeschlagenen Maxim Rausch (Bremerhaven) und Luca Münzenberger (University of Vermont) stoßen die Mannheimer Verteidiger Tobias Fohrler und Lukas Kälble sowie Münchens Offensivmann Tobias Rieder zur Nationalmannschaft. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag bekannt.

Für die deutsche Auswahl geht es am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 18.00 Uhr/MagentaSport) mit zwei Testspielen in Piestany gegen Gastgeber Slowakei weiter. Die ersten beiden Partien der Vorbereitung hatte Deutschland in Regensburg gegen Tschechien verloren, im ersten Duell setzte es ein 0:7, im zweiten ein 0:1.

"Wir haben nach den Erkenntnissen der ersten Woche entschieden, jetzt zur zweiten Phase einige Änderungen im Line-up vorzunehmen und diese drei Spieler auf die Reise in die Slowakei mitzunehmen", sagte Kreis und kündigte an: "Vor der dritten Phase unserer Vorbereitung werden weitere Spieler der Halbfinalisten zu uns stoßen." Auch die Profis aus der NHL sollen zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen.

Nach den Partien in der Slowakei folgen Testspiele gegen Österreich am 24. und 26. April, ehe am 4. Mai in Düsseldorf die WM-Generalprobe gegen die USA steigt. Die Weltmeisterschaft beginnt für das deutsche Team am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.

Das DEB-Aufgebot für die erste Phase der WM-Vorbereitung:

Torhüter: Florian Bugl (Straubing Tigers), Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), Leon Hungerecker (Nürnberg Ice Tigers)

Verteidiger: Dominik Bittner (Red Bull München), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers), Adrian Klein, Mario Zimmermann (beide Straubing Tigers), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Daniel Wirt (Löwen Frankfurt), Tobias Fohrler, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim)

Stürmer: Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Elis Hede, Danjo Leonhardt, Joshua Samanski (alle Straubing Tigers), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Patrick Hager, Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Filip Varejcka, Tobias Rieder (alle Red Bull München), Roman Kechter (Nürnberg Ice Tigers), Nino Kinder (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Daniel Pfaffengut (Löwen Frankfurt), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg)