50. Tor und Siegtreffer: Rückkehrer Draisaitl glänzt

Erst schoss Leon Draisaitl in der Battle of Alberta sein 50. Saisontor für die Edmonton Oilers, dann sorgte der Rückkehrer auch noch für den Sieg. Nach fast zweiwöchiger Verletzungspause ist der deutsche Eishockeystar schnell wieder auf Betriebstemperatur gekommen und hat sein Team zum 3:2 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames geführt.

Draisaitl erreichte die 50-Tore-Marke zum vierten Mal in seiner NHL-Karriere, der Treffer zum 2:2 (57.) brachte Edmonton im kanadischen Duell in die Overtime. Dann legte der Center in der 63. Minute Nummer 51 nach und machte den Extrapunkt perfekt. Das 1:1 durch Viktor Arvidsson (37.) hatte Draisaitl zuvor mit seinem 53. Assist vorbereitet, war also an allen Toren beteiligt.

"Es war großartig. Das ist eine starke Truppe", sagte Draisaitl über den Gegner. "Sie kämpfen natürlich, und wir auch. Ich fand es toll, wie wir drangeblieben sind." Edmonton habe ein "solides Spiel abgeliefert".

Lange war unklar gewesen, ob der 29-Jährige sein Comeback geben wird. "Ich habe mich gut gefühlt da draußen. Ich muss mit den Ärzten darüber sprechen, wie die endgültige Entscheidung aussehen wird", hatte Draisaitl nach dem Abschlusstraining gesagt. Er bekam Grünes Licht für einen Einsatz - und lieferte. Der Kölner hatte sich beim 7:1-Sieg gegen den Utah Hockey Club am 18. März eine nicht näher beschriebene Verletzung zugezogen.

Superstar Connor McDavid fehlte dem Vizemeister auch gegen Calgary. Edmonton, das am Donnerstag bei den Seattle Kraken ohne sein Traumduo untergegangen war (1:6), ist als Dritter der Pacific Division punktgleich hinter den Los Angeles Kings (beide 89) klar auf Play-off-Kurs.

Tim Stützle gewann mit den Ottawa Senators 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets, der frühere Mannheimer blieb ohne Scorerpunkt. Moritz Seider bereitete beim 2:1 seiner Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins das 2:0 durch Lucas Raymond vor, es war der 33. Assist des Verteidigers.