Brände in Kalifornien: NHL-Spiel der LA Kings abgesagt

Wegen der schweren Waldbrände im Großraum Los Angeles ist das für Mittwoch (Ortszeit) angesetzte Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zwischen den Los Angeles Kings und den Calgary Flames abgesagt worden. "Unsere Herzen sind bei der gesamten Gemeinschaft von Los Angeles", erklärten die Kings in einer entsprechenden Mitteilung bei X. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Womöglich sind in den kommenden Tagen weitere Sportevents von Verlegungen betroffen, die Basketballer der Los Angeles Lakers etwa sollen am Donnerstag in der NBA die Charlotte Hornets empfangen. Für Montag ist in der Football-Liga NFL das Duell der Los Angeles Rams mit den Minnesota Vikings angesetzt. Die NFL teilte bereits mit, "die Entwicklungen in der Gegend weiterhin genau zu beobachten und mit beiden Vereinen und der Spielergewerkschaft NFLPA in Kontakt zu bleiben".

Die außer Kontrolle geratenen Brände haben im Großraum Los Angeles zehntausende Menschen in die Flucht getrieben - unter ihnen berühmte Schauspieler, Musiker und Größen der Unterhaltungsbranche. Steve Kerr, Chefcoach des NBA-Teams Golden State Warriors, berichtete von der Evakuierung seiner Mutter. Gleiches ist auch der Familie von Lakers-Headcoach JJ Redick widerfahren.

Hunderte Feuerwehrleute waren am Mittwoch im Kampf gegen die Flammen im Einsatz, die angefacht durch starke Windböen an mehreren Fronten im Norden der Millionenmetropole wüteten. Mindestens zwei Menschen kamen bei den Bränden ums Leben.