Dallas Stars schicken Tiefensee ins Farmteam

Nationaltorhüter Arno Tiefensee muss auf sein Debüt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL wohl noch etwas warten. Die Dallas Stars haben den früheren Goalie der Adler Mannheim kurz vor dem Ende der Saisonvorbereitung vorerst zu ihrem Farmteam (Texas Stars) aus der American Hockey League (AHL) geschickt. Auch 13 andere Spieler ereilte dieses Schicksal.

Tiefensee hatte im April bei den Stars einen zweijährigen Einstiegsvertrag erhalten. Bei den bisherigen vier Testspielen saß der 23-Jährige einmal auf der Bank. Tiefensee, geboren in Weißwasser, war 2023 in der fünften Runde an Position 157 von Dallas gedraftet worden.