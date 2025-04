Draisaitl hofft auf schnelle Rückkehr: "Von Tag zu Tag besser"

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl macht nach der nächsten Verletzung kleine Fortschritte auf dem Weg zu seinem Comeback. "Ich fühle mich von Tag zu Tag besser", sagte der NHL-Toptorjäger der Edmonton Oilers am Donnerstag in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten: "Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird."

Draisaitl laboriert seit rund einer Woche an einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung. Die letzten drei Partien seiner Oilers verpasste Draisaitl, der mit 52 Treffern und einigem Abstand bester Torschütze in der Hauptrunde ist. Bis zu der Postseason stehen noch vier weitere Spielen an, die Play-offs beginnen am 19. April.

Einen genauen Zeitpunkt für sein Comeback nannte Draisaitl nicht. "Ich habe noch kein klares Update, wann ich wieder einsteigen werde", sagte der Kölner.

Draisaitl hatte sich Anfang des Monats im Spiel gegen die San Jose Sharks verletzt. Am Mittwoch war der 29-Jährige wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bereits Ende März hatte er aufgrund einer Blessur vier Begegnungen aussetzen müssen, war aber früher als erwartet zurückgekehrt.

"Bei der letzten hat es glücklicherweise sehr, sehr gut geklappt", sagte Draisaitl, der auch jetzt hofft, "dass ich so schnell wie möglich fit bin und der Mannschaft helfen kann." Mit Blick auf die nahenden Play-offs will sich Draisaitl "so fit wie möglich bekommen. Das ist gerade mein Ziel".

Edmonton belegt derzeit den dritten Platz der Pacific Division, es läuft wie schon in den vergangenen drei Jahren auf ein Aufeinandertreffen in der ersten Runde der Play-offs mit den Los Angeles Kings hinaus, die Zweiter sind. Nach aktuellem Stand liegt der Heimvorteil allerdings bei den Kaliforniern.