Draisaitl mit Tor und Assist: Oilers mit drei Matchbällen

Eishockeystar Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers kurz vor dem Sprung ins Finale der NHL. Der 29-Jährige führte die Kanadier mit einem Treffer und einem Assist zum 4:1-Sieg gegen die Dallas Stars im vierten Halbfinalspiel der Play-offs. In der Best-of-seven-Serie führen die Oilers nun mit 3:1 und haben drei Matchbälle.

"Die Stimmung ist sehr gut, wir haben ein wichtiges Spiel zu Hause gewonnen", sagte Draisaitl. Die erste Gelegenheit, das Weiterkommen perfekt zu machen, bietet sich Edmonton bereits am Donnerstag (Ortszeit) in Dallas. "Das wird das schwerste Spiel der Serie, wir wissen das. Wir waren schon in dieser Situation", mahnte Draisaitl.

Damit könnte Edmonton die Chance zu einer Revanche bekommen, Titelverteidiger Florida Panthers führt in seinem Halbfinale 3:1 gegen die Carolina Hurricanes. Im Vorjahr hatten die Oilers die Finalserie gegen Florida knapp verloren (3:4), ein Wiedersehen rückt immer näher.

Draisaitl brachte sein Team dabei mit seinem siebten Play-off-Treffer (12.) im ersten Drittel auf Kurs. Nach dem Ausgleich durch Jason Robertson erhöhte Corey Perry (30.) für Edmonton. Kasperi Kapanen (58.), nach Vorarbeit von Draisaitl und Brett Kulak, sowie Adam Henrique (60.) legten nach. Es war der 16. Assist des Kölners.