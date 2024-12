Draisaitl trifft, Oilers unterliegen Panthers erneut

Eishockeystar Leon Draisaitl hat auch bei der Neuauflage des Stanley-Cup-Finales mit seinen Edmonton Oilers knapp den Kürzeren gezogen. Den Florida Panthers unterlagen die Kanadier zu Hause 5:6, Draisaitl gelang sein 23. Saisontor und sein 24. Assist.

Draisaitl, erst am Montag in der nordamerikanischen Profiliga NHL als Spieler der Woche ausgezeichnet, traf mit den Oilers erstmals seit dem bitteren K.o. in der abgelaufenen Finalserie auf Florida. Edmonton hatte im Juni nach einem 0:3-Rückstand zum 3:3 ausgeglichen, das entscheidende siebte Duell in Sunrise aber verloren (1:2).

Im Rogers Place traf Draisaitl im Powerplay mit einem Schuss aus spitzen Winkel zum 4:2 (30.), zuvor hatte der Stürmer das 2:2 durch Zach Hyman vorbereitet (27.). Nach einer Aufholjagd sorgte Carter Verhaeghe beim Wiedersehen für die Entscheidung (54.). Verhaeghe und Sam Reinhart, der das 4:4 für die Panthers erzielte (48.), hatten auf dem Weg zum ersten Titelgewinn des Klubs auch in Spiel sieben getroffen.

"Wir haben einige teure Fehler gemacht, die nicht passieren sollten", sagte Oilers-Headcoach Kris Knoblauch zur verspielten Führung. Edmonton kassierte die erste Niederlage nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen. Draisaitl führt die Torschützenliste nun wieder alleine vor Kirill Kaprisow (22 Treffer) an.