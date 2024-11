Draisaitl über McDavid: Einer der "besten Athleten der Welt"

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl ist beeindruckt von den Leistungen seines kongenialen Sturmpartners Connor McDavid. "Das ist ganz, ganz großer Sport. Er gehört zu den besten Athleten der Welt und das jetzt schon seit vielen Jahren sehr, sehr konstant", sagte Draisaitl bei Sky über den Kapitän der Edmonton Oilers, der zuletzt die Marke von 1000 Scorerpunkten in der NHL geknackt hatte.

McDavid ist der 99. Spieler, der diese Marke in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga erreichte. Den Jubiläumstreffer des Kanadiers hatte der Kölner Draisaitl in der vergangenen Woche vorbereitet, am Ende gab es einen 3:2-Sieg nach Verlängerung über die Nashville Predators. "Es macht einfach sehr viel Spaß, mit ihm zusammen auf dem Eis zu stehen", sagte Draisaitl.

Nachdem die Oilers in der vergangenen Saison im Finale um den Stanley Cup knapp an den Florida Panthers gescheitert waren, sind die Auftritte in der neuen Spielzeit noch zu schwankend: "Ich glaube, da sind zu viele Höhen und Tiefen. Wir haben viele gute Spiele, aber auch viele Spiele gemacht, wo wir eigentlich ganz klar gewinnen hätten sollen und zu viele Punkte liegen gelassen haben." Nach 20 Partien belegen die Oilers in der Pacific Division den vierten Platz.