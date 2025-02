Draisaitl weiter treffsicher - doch Oilers verlieren

Leon Draisaitl hat seinen Status als derzeit stärkster Torjäger der NHL erneut unterstrichen, seinen Edmonton Oilers genügte das am Freitag aber nicht zum Sieg. Die Kanadier verloren gegen Colorado Avalanche mit 4:5, der deutsche Eishockeystar traf dabei doppelt. Draisaitl hat in der laufenden Saison damit bereits 40 Treffer erzielt, die Torjägerliste führt er mit einigem Abstand an: Sieben Tore Vorsprung sind es auf William Nylander von den Toronto Maple Leafs.