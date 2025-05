Draisaitls Oilers gleichen gegen Stars aus

Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zurückgeschlagen. Der Vizemeister gewann das zweite Spiel der Halbfinalserie bei den Dallas Stars mit 3:0 und glich somit zum 1:1 nach Siegen aus. Vier Erfolge sind nötig für den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Dort geht es gegen Titelverteidiger Florida Panthers oder die Carolina Hurricanes, in dieser Serie führen die Panthers mit 2:0.

Draisaitl legte in Dallas das frühe 1:0 durch Ryan Nugent-Hopkins (6.) auf, traf diesmal aber nicht selbst. Mit einem Doppelschlag am Ende des zweiten Drittels durch Brett Kulak (36.) und Connor Brown (37.) machte Edmonton alles klar. Anders als im ersten Duell mit den Stars, in dem die Oilers im letzten Drittel eingebrochen waren und fünf Gegentreffer kassiert hatten, hielten sie sich diesmal schadlos.

Ein Garant für den Erfolg war Stuart Skinner: Der Torhüter wehrte 25 Schüsse ab und blieb zum insgesamt dritten Mal in den Play-offs ohne Gegentreffer. Die Stars hatten die vergangenen sieben Spiele auf heimischen Eis gewonnen.