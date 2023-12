Edmonton Oilers siegen erneut, St. Louis Blues entlassen Head Coach Craig Berube

Anzeige

Leon Draisaitl hat den Erfolgslauf mit seinen Edmonton Oilers fortgesetzt und das deutsche NHL-Duell gegen Lukas Reichel gewonnen. Beim 4:1 über die Chicago Blackhawks feierten die so schwach gestarteten Kanadier bereits ihren achten Sieg nacheinander, Draisaitl traf zum 3:1 (34.). Es war das zwölfte Saisontor des Kölners.

Nationalspieler Moritz Seider gelang sein fünfter Treffer, mit den Detroit Red Wings beendete der Verteidiger eine Negativserie. Nach drei Pleiten in Folge gewann das Team aus der Motor City 6:4 bei den St. Louis Blues, Seider traf zum 3:3 (30.).

Detroit, das zur zweiten Pause mit 3:4 zurücklag, sicherte sich durch drei Treffer im Schlussdrittel den Sieg. Zuletzt hatten die Red Wings um Seider gegen die San Jose Sharks, Ottawa Senators und Dallas Stars verloren.

Nach dem Spiel entließen die Blues ihren Cheftrainer Craig Berube, Drew Bannister übernimmt den Posten übergangsweise. Der Kanadier Berube (57) hatte das Team 2019 zum ersten Stanley-Cup-Sieg der Klubgeschichte geführt.

Ottawa mit Tim Stützle unterlag derweil den Carolina Hurricanes 1:4, der Stürmer blieb ohne Scorerpunkt. Die Senators haben weiter in Überzahl Probleme, das Team schaffte es in eigener Halle in mittlerweile 20 aufeinanderfolgenden Powerplays nicht, einen Treffer zu erzielen.