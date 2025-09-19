Eishockey: Kopitar macht nach 20. NHL-Saison Schluss

Der slowenische Eishockeystar Anze Kopitar beendet nach der kommenden Saison seine Karriere. Das kündigte der langjährige Kapitän der Los Angeles Kings aus der NHL an. Der 38 Jahre alte Center gewann mit den Kaliforniern, denen er seit dem Draft 2005 treu blieb, zwei Stanley Cups (2012, 2014). Die am 7. Oktober beginnende Spielzeit wird Kopitars 20. in der besten Liga der Welt.

"Ich fühle mich auf dem Eis und allem noch sehr gut, meine Zahlen sind ziemlich gut", sagte Kopitar, der 2016 und 2018 die Selke Trophy für den defensivstärksten Angreifer gewann, nach seiner Entscheidung im ESPN-Interview, "aber ich habe natürlich eine Familie zu Hause, die mich wahrscheinlich genauso dringend braucht wie die Jungs auf dem Eis, wenn nicht sogar noch mehr."

Insgesamt kommt Kopitar, seit 2016 Kapitän, bislang auf 1454 NHL-Hauptrundenspiele, in denen ihm 440 Treffer und 838 Assists gelangen. In den Play-offs absolvierte der an Position elf ausgewählte Stürmer 103 Partien (27 Tore, 62 Vorlagen). Seit dem bislang letzten Stanley-Cup-Triumph haben die Kings allerdings keine Play-off-Serie mehr gewonnen, zuletzt scheiterten sie viermal nacheinander an den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl.