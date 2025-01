Eishockey unter Palmen: Winter Classic in Florida

Eishockey unter Palmen: Die nordamerikanische Profiliga NHL geht bei ihrem "Winter Classic" neue Wege. Im kommenden Jahr finden zwei Partien unter freiem Himmel im Sonnenstaat Florida statt.

Zunächst empfängt am 2. Januar 2026 der aktuelle Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers die New York Rangers im Baseball-Stadion der Miami Marlins. Knapp einen Monat später am 1. Februar treffen Tampa Bay Lightning und die Boston Bruins im Rahmen der NHL Stadium Series in der Spielstätte des Football-Teams Tampa Bay Buccaneers aufeinander.

"NHL-Spiele unter freiem Himmel im Sonnenstaat? Man sollte nie sagen, dass unsere Liga nicht bereit ist, eine Herausforderung anzunehmen", sagte NHL-Chef Gary Bettman: "Wir werden einen Monat lang in ganz Florida ein Fest des Eishockeys feiern, das in Tampa seinen Höhepunkt finden wird."