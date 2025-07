ESPN: Marchand bleibt bei NHL-Champion Florida

NHL-Champion Florida Panthers bleibt in Brad Marchand wohl ein weiteres wichtiges Puzzlestück seiner Meistermannschaft erhalten. Laut ESPN erhält der kanadische Eishockeystar beim NHL-Team einen neuen Sechsjahresvertrag - mit 37. Zuvor hatte der Klub bereits langfristig mit Play-off-MVP Sam Bennett und Aaron Ekblad verlängert.

Marchand kam in den abgelaufenen Play-offs auf zehn Tore und 20 Scorerpunkte in 23 Spielen. Unter anderem gelangen ihm zwei Treffer beim 5:2 im vierten Finale gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl, der Sieg ebnete den Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Marchand, schon 2011 mit den Boston Bruins Stanley-Cup-Sieger, erzielte in der Finalserie sechs Tore in sechs Spielen - darunter zwei Siegtreffer.

Der Center soll künftig im Schnitt 5,25 Millionen Dollar pro Jahr erhalten. Marchand war im März nach fast 16 Jahren bei den Bruins zu den Panthers gewechselt. Florida stand in diesem Jahr zum dritten Mal nacheinander im Finale und holte zum zweiten Mal den Titel. Der Klub rüstet sich nun für den angepeilten Hattrick.