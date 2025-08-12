Für neue Arena: Ottawa Senators kaufen Land

Bei ihren Plänen zum Bau einer neuen Arena sind die Ottawa Senators aus der Eishockey-Profiliga NHL einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Die kanadische Franchise, Arbeitgeber des deutschen Nationalstürmers Tim Stützle, hat gut 4,5 Hektar Land in LeBreton Flats erworben.

"Dieser Vertrag ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem großen Veranstaltungszentrum und einem Arenaviertel", teilten die Senators mit. "Wir freuen uns über die erfolgreiche Kaufvereinbarung und den nächsten Schritt in diesem Prozess." Nun gehe es in die weitere Planung.

Die Bauplatz liegt rund 25 Kilometer von der aktuellen Halle in Kanata/Ontario (Canadian Tire Centre) entfernt und deutlich näher am Stadtzentrum. Bereits 2019 wollte der Klub dorthin umziehen, das Projekt scheiterte jedoch.