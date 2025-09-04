Haie holen früheren NHL-Stürmer Kero

Die Kölner Haie haben kurz vor Saisonbeginn der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Stürmer mit reichlich NHL-Erfahrung verpflichtet. Tanner Kero (33), der zuletzt in Schweden für HV71 spielte, kommt zum KEC. Der US-Amerikaner sei ein "sehr spielintelligenter Stürmer, der auf verschiedenen Positionen und in allen Szenarien spielen kann", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

In der nordamerikanischen Profiliga NHL absolvierte Kero für die Chicago Blackhawks und die Dallas Stars insgesamt 138 Spiele, in denen er 24 Scorerpunkte sammelte. Köln ist nach dem Engagement in Schweden seine zweite Station in Europa.