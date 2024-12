Heimniederlage für Draisaitl und die Oilers

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen Rückschlag im Kampf um einen Spitzenplatz in der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erlitten. Der zweitbeste Scorer der NHL musste sich mit seinen Edmonton Oilers im Spitzenspiel daheim den Los Angeles Kings nach einer 3:2-Führung noch mit 3:4 geschlagen geben.

Draisaitl legte das 3:2 durch Viktor Arvidsson auf. Es war sein 29. Assist der Saison, hinzu kommen 24 Tore. Zudem baute er seine Serie auf nunmehr zehn Spiele nacheinander mit mindestens einem Scorerpunkt aus. Tanner Jeannot und Quinton Byfield drehten im Schlussdrittel das Spiel für die Kings, die auch in der Tabelle des Westens punktgleich an den Oilers auf Rang vier vorbeizogen.

Auch für Tim Stützle setzte es nach einer 2:0-Führung noch eine Pleite. Der Stürmer erzielte beim 2:4 der Ottawa Senators bei den Winnipeg Jets mit seinem zwölften Saisontreffer das 1:0 für die Sens, die in der letzten halben Stunde viermal in Serie trafen. Ottawa belegt im Westen Platz acht, die Jets führen die Osttabelle an.