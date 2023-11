Nächste Niederlage für Sturms Sharks

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit seinen San Jose Sharks die nächste Niederlage in der NHL kassiert. Bei den Anaheim Ducks verlor das schlechteste Team der nordamerikanischen Profiliga 1:4 und verließ damit zum bereits 13. Mal in der noch jungen Saison das Eis als Verlierer. Sturm blieb ohne Scorerpunkt.

Derweil sind Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks weiter auf der Suche nach Konstanz. Die 3:4-Niederlage bei den Florida Panther war für das Team des 21 Jahre alten Franken schon die dritte Niederlage nach einem vorherigen Sieg. Zwei Erfolge nacheinander sind den Blackhawks in der laufenden Saison in den bisherigen 13 Begegnungen, von denen sie acht verloren, noch nicht gelungen.

Bei den Panthers, gegen die Reichel und Co. zu Monatsbeginn auf eigenem Eis noch 5:2 gewonnen hatten, geriet Chicago dreimal in Rückstand. Beim ersten Ausgleichstreffer der Gäste durch Jason Dickinson verbuchte Reichel seinen zweiten Scorerpunkt in der laufenden Spielzeit. Floridas vierten Treffer durch Carter Verhaeghe (43.) konnten die Blackhawks dann nicht mehr kontern.

Derweil bewahrte Stürmer Alexis Lafreniere die New York Rangers mit einer späten Energieleistung vor einer Heimniederlage. Mit seinem Treffer elf Sekunden vor Schluss rettete Lafreniere die Rangers in die Verlängerung, wenig später verwandelte er den entscheidenden Penalty zum 4:3.