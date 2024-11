Nervenstarker Peterka schießt Buffalo zum Sieg

Der deutsche Eishockey-Profi John-Jason Peterka spielt für die Buffalo Sabres weiterhin eine auffällige Saison in der NHL und hat einigen Anteil an der kleinen Erfolgsserie. Peterka schoss sein Team am Samstag gegen die Calgary Flames im Penalty-Shootout zum 3:2-Sieg, es war der dritte Erfolg nacheinander für die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat New York. Peterka verwandelte als einziger seinen Versuch, in der regulären Spielzeit hatte er bereits einen Assist geliefert.