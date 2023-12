NHL: Detroit Red Wings um Seider und Edmonton Oilers um Draisaitl siegen

Anzeige

Moritz Seider und die Red Wings beenden spektakulär ihre Pleitenserie, auch die Oilers um Leon Draisaitl gewinnen.

Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings die Negativserie in der NHL spektakulär beendet. Nach zuvor vier Niederlagen nacheinander siegte das Team aus der Motor City 7:6 (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Philadelphia Flyers. Verteidiger Seider steuerte zwei Vorlagen bei.

Die Red Wings schossen bereits im ersten Drittel eine vermeintlich beruhigende Führung heraus. Dann aber drehten die Flyers auf und im Schlussabschnitt schließlich auch das Spiel. Detroit hatte aber schnell die passende Antwort parat. In der Eastern Conference liegen Seider und Co. damit wieder in Reichweite der Wildcard-Plätze für die Playoffs.

Dorthin haben sich auch die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl zurückgekämpft. Die Kanadier setzten sich im Madison Square Garden mit 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) dank eines fulminanten Schlussdrittel gegen die New York Rangers durch. Innerhalb knapp sieben Minuten machten die Oilers aus einem 0:1 ein 4:1. Das Aufbäumen der Rangers kam zu spät. Draisaitl blieb punktlos.

Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks kassierten derweil eine weitere Niederlage. Das Team um Supertalent Connor Bedard führte zwar zwischenzeitlich mit 2:0, am Ende stand aber ein 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) gegen die Montreal Canadiens. Auch Reichel ging ohne Torbeteiligung vom Eis. Chicagos Play-off-Chancen stehen weiter schlecht.