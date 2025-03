NHL: Detroit und Buffalo lassen die Fäuste fliegen

Als in der letzten Spielminute auch noch Moritz Seider eine Strafzeit kassierte, war die Bank seiner Detroit Red Wings nahezu leergefegt. Nach einer wahren Flut an Strafzeiten im letzten Drittel saßen am Ende des Spiels der Eishockey-Profiliga NHL gegen die Buffalo Sabres dort nur noch fünf seiner Mitspieler, alle anderen standen auf dem Eis, brummten in der "Kühlbox" oder waren bereits in die Kabine geschickt worden.