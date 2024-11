NHL: Draisaitl eröffnet Oilers-Torreigen

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers den Weg zum siebten Sieg im 15. Spiel der NHL-Saison geebnet. Der gebürtige Kölner traf beim 7:3-Erfolg des Vizemeisters bei den Vancouver Canucks mit seinem zehnten Saisontor in der 3. Minute zur Gästeführung, dazu bereitete er das dritte Oilers-Tor vor. Edmonton, das zuvor zweimal verloren hatte, sucht in der frühen Saisonphase noch nach der Konstanz eines Meisterschaftsanwärters und belegt den achten Platz in der Western Conference.