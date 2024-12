NHL: Draisaitl glänzt bei Aufholjagd

Dank dreier Assists von Leon Draisaitl ist den Edmonton Oilers in der NHL gegen die Boston Bruins eine beeindruckende Aufholjagd geglückt. Obwohl Edmonton nach dem ersten Drittel bereits mit 0:2 zurücklag, gelang nach Overtime noch ein 3:2-Sieg. Der zuletzt glänzend aufgelegte Draisaitl war an allen drei Treffern direkt beteiligt.

In der Western Conference rangiert der 29-Jährige mit seinem Team auf Rang fünf. Per Assist zum Sieg nach Overtime beitragen konnte auch Tim Stützle. Der 22-Jährige gab beim 3:2-Erfolg der Ottawa Senators über die Calgary Flames die Vorlage zum entscheidenden Treffer. In der Eastern Conference steht Ottawa derzeit auf Platz acht.

Ebenfalls einen Sieg feiern konnte Lukas Reichel beim 3:1 der Chicago Blackhawks über Seattle Kraken. Seattles deutscher Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz. Im Westen steht Seattle in der Tabelle aber weiter vor Chicago, die 15. und damit Vorletzter sind.