NHL: Draisaitl glänzt - und siegt wieder

Leon Draisaitl präsentiert sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter in Topform. Der deutsche Profi glänzte beim 6:2 seiner Edmonton Oilers über die Vancouver Canucks einmal mehr - und hatte mit einem Treffer und zwei Assists entscheidenden Anteil am Sieg, nachdem sein Team zuletzt zweimal in Folge verloren hatte. Mit nunmehr 35 Toren bleibt Draisaitl weiterhin der treffsicherste Schütze in der laufenden NHL-Saison, sein Team belegt in der Western-Conference nach dem 30. Saisonerfolg Tabellenplatz drei.