NHL: Draisaitl mit den Oilers im Halbfinale gegen Dallas

Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl spielen in der NHL gegen die Dallas Stars um den Einzug in die Finalserie. Nachdem die Oilers bereits am Mittwoch das Halbfinale durch ein 4:1 über die Vegas Golden Knights erreicht hatten, zog Dallas am Samstag (Ortszeit) nach. Die Stars besiegten die Winnipeg Jets mit 2:1 nach Verlängerung und gewannen die Serie damit mit 4:2.

Verteidiger Thomas Harley erzielte in der zweiten Minute der Overtime das Siegtor für die Gastgeber. Mark Scheifele hatte die Jets im zweiten Drittel in Führung geschossen, Sam Steel wenig später nach Harleys Vorlage ausgeglichen.

Die Conference Finals zwischen Edmonton und Dallas beginnen in der Nacht zu Donnerstag (deutscher Zeit) mit einem Heimspiel für die Oilers. Vier Siege sind nötig für den Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup. Draisaitl und Co. hatten den Triumph im vergangenen Jahr denkbar knapp verpasst, im Finale verlor Edmonton 3:4 gegen die Florida Panthers.

Die kämpfen in dieser Saison noch um den Einzug ins Halbfinale. In der Viertelfinalserie gegen die Toronto Maple Leafs steht es 3:3. Das entscheidende Spiel findet in der Nacht zu Montag in Toronto statt. Der Sieger trifft in den Conference Finals auf die Carolina Hurricanes.