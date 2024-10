NHL: Draisaitl schießt Oilers zum ersten Sieg

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum ersten Saisonsieg geführt. Dem 28-Jährigen gelang in der Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers der entscheidende Treffer zum 4:3. Die Kanadier beendeten damit ihre Negativserie nach zuvor drei Spielen ohne Erfolg.

"Jeder Punkt, den wir holen können, ist wichtig", sagte Draisaitl: "Es war schön so zurückzukommen und das Spiel zu gewinnen." Es sei immer gut, wenn man den ersten Erfolg geschafft habe, erklärte der gebürtige Kölner: "Ich hoffe, das schafft ein Momentum und Selbstbewusstsein im Team".

Die Oilers waren dabei zunächst in einen 0:2-Rückstand geraten, kämpften sich durch die Adam Henrique (27.) und Connor Brown (35.) wieder heran. Im zweiten Drittel brachte Bobby Brink (40.) Philadelphia wieder in Führung, doch Draisaitl lieferte einen Assist zum 3:3-Ausgleich durch Evan Bouchard (57.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung schoss er selbst Edmonton nach nur 56 Sekunden schließlich zum Sieg.

Nico Sturm unterlag mit den San Jose Sharks mit 2:3 nach Penaltyschießen bei den Dallas Stars und kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel. Der 29-Jährige hatte in der regulären Spielzeit zwar einen Assist zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung durch Ty Dellandrea beigesteuert, doch Dallas glich aus. In der Verlängerung gelang keiner der Mannschaften ein weiterer Treffer.

Lukas Reichel war bei der 1:3-Niederlage seiner Chicago Blackhawks bei den Calgary Flames erneut nicht im Spieltagskader. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 7:3 seiner Seattle Kraken bei den Nashville Predators nicht zum Einsatz.

Minnesota Wild gewann derweil mit einem seltenen Treffer 4:1 bei St. Louis Blues: Torhüter Filip Gustavsson, der 27 Schüsse parierte, traf kurz vor Ablauf der Uhr zum Endstand ins leere Tor. Er ist damit erst der 15. Goalie in der NHL, der einen eigenen Treffer erzielte, zuletzt war das Tristan Jarry von den Pittsburgh Penguins am 30. November 2023 gelungen.