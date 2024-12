NHL: Draisaitl schießt Oilers zum Sieg

Leon Draisaitl hat einmal mehr seinen enormen Wert für die Edmonton Oilers unter Beweis gestellt. Deutschlands Eishockey-Topstar erzielte beim 3:2-Erfolg gegen die San Jose Sharks nach 18 Sekunden in der Verlängerung das Siegtor und ist mit 24 Saisontreffern die Nummer eins in der Profiliga NHL.

"Man muss einen Weg finden, um jede Art von Eishockeyspiel in dieser Liga zu gewinnen, und in den letzten beiden Nächten haben wir sie auf jeden Fall auf die gleiche Weise gewonnen. Das will man nicht jeden Abend tun, aber manchmal braucht man das", sagte Draisaitl (29), der mit Edmonton im Spiel zuvor ebenfalls nach Verlängerung 3:2 gegen die Boston Bruins gewonnen hatte.

Am Samstag überflügelte der Kölner mit seinem 17. Tor in der Overtime seinen Teamkollegen Connor McDavid, mit dem er sich diesen Rekord beim früheren Klub von NHL-Ikone Wayne Gretzky bislang geteilt hatte. Das Duo Draisaitl/McDavid hat nun in Summe bereits 99 Mal das Siegtor für Edmonton erzielt.

McDavid bereitete Draisaitls Treffer im Rogers Place ebenso vor wie die weiteren Tore des Vizemeisters, der den fünften Platz in der Western Conference einnimmt. Nico Sturm blieb bei den Sharks, die zum vierten Mal in Folge verloren, ohne Scorerpunkt.

Einen späten Sieg bejubelte auch Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Der Center legte den Siegtreffer beim 5:4-Erfolg im kanadischen Duell bei den Vancouver Canucks auf.

Nationalspieler John-Jason Peterka erzielte den Treffer der Buffalo Sabres bei der 1:3-Niederlage in Boston. Moritz Seider verbuchte eine Torvorlage beim 1:5 der Detroit Red Wings bei den Montreal Canadiens. Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks, Schlusslicht im Westen, 4:6 bei den Calgary Flames. Torhüter Philipp Grubauer kassierte mit Seattle Kraken ein 2:6 bei Ex-Meister Vegas Golden Knights.