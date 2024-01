NHL: Draisaitl trifft - McDavid knackt 900-Punkte-Marke

Anzeige

Leon Draisaitl bleibt in der NHL in der Erfolgsspur. Der deutsche Eishockey-Star setzte sich mit den Edmonton Oilers mit 5:2 gegen die Philadelphia Flyers durch und steuerte zum sechsten Sieg in Folge ein Tor und ein Assist bei. Sein kongenialer Sturmkollege Connor McDavid knackte mit einem Treffer und vier Assists derweil als fünftschnellster Spieler die 900-Punkte-Marke.

McDavid erreichte den Meilenstein mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Zach Hyman nach 602 NHL-Spielen. Nur Wayne Gretzky (385), Mario Lemieux (463), Mike Bossy (582) und Peter Stastny (599) benötigten bislang weniger Partien dafür.

Tim Stützle kassierte derweil eine Niederlage. Der 21-Jährige, dem ein Assist gelang, unterlag mit den Ottawa Senators 3:6 bei den Vancouver Canucks. Für die Senators war es bereits die 19. Niederlage im 33. Spiel. Das Team bleibt Letzter im Osten, Ottawa hat allerdings deutlich weniger Partien als die Konkurrenz absolviert.

Einen Sieg feierte hingegen Moritz Seider. Der 22-Jährige setzte sich mit den Detroit Red Wings mit 5:3 bei den San Jose Sharks durch, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt. Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks 0:3 bei den Nashville Predators und kassierte somit die dritte Niederlage in Folge. Reichel blieb dabei ohne Torbeteiligung.