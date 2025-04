NHL: Draisaitl trifft, Peterka gewinnt Duell mit Stützle

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl befindet sich nach seiner Rückkehr weiter in starker Form. In seinem zweiten Einsatz nach fast zweiwöchiger Verletzungspause hatte der 29-Jährige mit seinem 52. Saisontor maßgeblichen Anteil am 3:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers bei den formstarken Vegas Golden Knights.