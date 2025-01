NHL: Draisaitl trifft weiter - Reichel verliert Winter Classic

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Punkteserie in der NHL fortgesetzt. Der gebürtige Kölner gewann mit den Edmonton Oilers an Silvester 4:1 gegen den Utah Hockey Club, Draisaitl traf dabei kurz vor Spielende zum Endstand. Es war das zwölfte Spiel in Folge, in dem der Nationalspieler mindestens einen Scorerpunkt verbuchte.