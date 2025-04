Alexander Owetschkin: "Putin ist mein Präsident"

"Bitte, keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben", hatte Ovechkin zuletzt erklärt, von gezielter Kritik an Russland aber abgesehen. Er sei "kein Politiker", sagte der 36-Jährige und meinte über Wladimir Putin: "Er ist mein Präsident." Er habe "Familie in Russland", so Ovechkin. Die Lage sei "beängstigend. Wir können nichts tun."

Die Montreal Gazette ist der Auffassung, dass es "nicht wahr ist, dass Ovechkin nichts tun kann". Das Blatt forderte den Profi auf, "seine beträchtliche Kraft einzusetzen, um den Tyrannen von seinem Sockel zu stürzen".

Noch deutlicher wurde das Sportblogging-Netzwerk SB Nation. "Zu sagen, dass er sich hilflos fühlt, ist ein unaufrichtiger Versuch, seine Bedeutung herunterzuspielen", heißt es dort. Als einer der international prominentesten Athleten Russlands könne er "sich anders ausdrücken. Er hat sich dagegen entschieden." Ovechkin, auf dessen Instagram-Profilbild er bis heute an Putins Seite zu sehen ist, sei ein "feiger Speichellecker".