NHL-Goalie Lindgren mit Eigentor: "In mich hineingelacht"

Nach dem peinlichsten Moment seiner Karriere konnte sich Goalie Charlie Lindgren ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Ich habe den Puck rausgeholt und irgendwie in mich hineingelacht", sagte der NHL-Profi von den Washington Capitals zu seinem Eigentor. Auch später konnte Lindgren den Aussetzer mit Humor nehmen, denn der Fauxpas hatte für sein Eishockeyteam keine Folgen.

Es passierte nach 7:25 Minuten im Schlussdrittel des Spiels bei Tampa Bay Lightning. Lindgren wollte die Scheibe beim Stand von 3:3 am Tor vorbei an die hintere Bande spielen, traf aber in seinen Kasten. "In diesem Moment gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man zieht sich in sein Schneckenhaus zurück oder man kämpft", sagte der Amerikaner: "Es war in diesem Moment nicht lustig, aber die Jungs haben einen Weg gefunden, einen großen Sieg zu erringen."

John Carlson traf zum Ausgleich (51.), Tom Wilson zum 5:4-Endstand (57.). Für die Caps war es der sechste Auswärtssieg in Folge. Und Lindgren, der 24 Schüsse abwehrte, wurde auch noch belohnt. In der Kabine bekam der Torhüter die Trophäe für den Spieler des Spiels, eine dicke Goldkette. "Ich liebe euch, Jungs", bedankte sich Lindgren.