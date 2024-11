NHL: Grubauer verliert bei Comeback

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken in der NHL bei seinem Comeback eine Niederlage kassiert. Gegen die New York Rangers verlor Seattle mit 0:2 und musste sich nach zuvor vier Siegen in Folge mal wieder geschlagen geben. Grubauer, der eben jene vier Spiele verpasst hatte, kam auf 21 Paraden.